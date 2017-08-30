CdS: la Fiorentina vuole opzionare Han Kwang-Son, giovane attaccante di proprietà del Cagliari

Il nordcoreano classe '98, dopo l'esordio in Serie A nella scorsa stagione, ha segnato una tripletta all'esordio con la maglia del Perugia

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, la Fiorentina sarebbe interessata ad opzionare Han Kwang-Song, nordcoreano di proprietà del Cagliari. L’attaccante classe ’98, dopo le buone cose mostrate negli spezzoni di partita della scorsa stagione con la maglia dei sardi (anche una rete al suo attivo, segnata al Sant’Elia), è ora in prestito al Perugia, in serie B, dove è partito con il botto segnando una tripletta all’esordio.