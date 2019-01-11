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CdS, Dragowski ha chiesto di andare via. Sottil sperava nella cessione, ma Pioli...

Come riporta il Corriere dello Sport, Dragowski ha chiesto di essere mandato a giocare e si sta cercando di privilegiare una pista italiana, anche a costo di scendere di categoria, mentre per Sottil c...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 13:47
CdS, Dragowski ha chiesto di andare via. Sottil sperava nella cessione, ma Pioli... -
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Come riporta il Corriere dello Sport, Dragowski ha chiesto di essere mandato a giocare e si sta cercando di privilegiare una pista italiana, anche a costo di scendere di categoria, mentre per Sottil che sperava in un trasferimento alla Cremonese, non è arrivato il via libera dai viola: si vuole continuare a farlo crescere agli ordini di Pioli.

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