CdS, Dragowski ha chiesto di andare via. Sottil sperava nella cessione, ma Pioli...

Come riporta il Corriere dello Sport, Dragowski ha chiesto di essere mandato a giocare e si sta cercando di privilegiare una pista italiana, anche a costo di scendere di categoria, mentre per Sottil c...

A cura di Redazione Labaroviola 11 gennaio 2019 13:47

Condividi