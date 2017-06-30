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CdS: Borja Valero è pronto a rompere il silenzio ed a raccontare la sua verità

Il centrocampista spagnolo rientrerà dalle vacanze la prossima settimana ed è pronto a raccontare tutti i retroscena...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 giugno 2017 12:55
CdS: Borja Valero è pronto a rompere il silenzio ed a raccontare la sua verità - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Borja Valero
Corriere Dello Sport
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All’inizio della prossima settimana, non appena sarà rientrato dalle vacanze, Borja Valero potrebbe rompere il silenzio (che dura anche sui social) e raccontare la sua storia che ne sta accompagnando la cessione all’Inter. Col supporto della moglie e dei figli è pronto a ripercorrere le tappe più significative di questi anni fino a quello che che sta diventando l’epilogo della sua storia con Firenze.

Fonte: Corriere dello Sport

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