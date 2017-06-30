CdS: Borja Valero è pronto a rompere il silenzio ed a raccontare la sua verità

Il centrocampista spagnolo rientrerà dalle vacanze la prossima settimana ed è pronto a raccontare tutti i retroscena...

All’inizio della prossima settimana, non appena sarà rientrato dalle vacanze, Borja Valero potrebbe rompere il silenzio (che dura anche sui social) e raccontare la sua storia che ne sta accompagnando la cessione all’Inter. Col supporto della moglie e dei figli è pronto a ripercorrere le tappe più significative di questi anni fino a quello che che sta diventando l’epilogo della sua storia con Firenze.

Fonte: Corriere dello Sport