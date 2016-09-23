CdA, Panerai: "Non abbiamo i mezzi, non vi accontentate mai"

CdA viola questo pomeriggio: tra i consiglieri in arrivo parla Paolo Panerai. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo scetticismo è fuori luogo - commenta - dal momento che tutti sanno che la Fiorentina non ha...

CdA viola questo pomeriggio: tra i consiglieri in arrivo parla Paolo Panerai. Ecco le sue dichiarazioni: "Lo scetticismo è fuori luogo - commenta - dal momento che tutti sanno che la Fiorentina non ha i mezzi e le risorse per competere con i cinesi o con chi ha mezzi infiniti. Voi fiorentini non vi accontentate mai. L'impegno? Certo che resta".