CDA FIORENTINA, SALICA NUOVO VICE PRESIDENTE. ANTOGNONI SENZA RUOLO. IL BILANCIO...

Finito il Cda della Fiorentina, ecco il comunicato del club con tutti i ruoli e i conti di quest'anno

Finito il consiglio di amministrazione della Fiorentina, ecco il comunicato della società viola:

ACF Fiorentina S.p.A.” confermando il trend di miglioramento evidenziato nell’ultima parte dell’esercizio. Sono stati approvati anche i bilanci delle Società controllate “Firenze Viola s.r.l.”, “Promesse Viola s.r.l.” e “Fiorentina Women’s Football Club s.s.d a r.l”.

Il risultato complessivo del “Gruppo Fiorentina” evidenzia:

Ricavi in crescita pari a Euro 139,8 milioni;

Perdita complessiva ante-imposte pari a Euro 1,7 milioni;

Patrimonio Netto pari a Euro 55,8 milioni;

Indebitamento Finanziario Netto pari a Euro 8,3 milioni.

I dati dimostrando la determinazione della Fiorentina nel dare attuazione alle indicazioni espresse dal Comitato UEFA sul Fair Play finanziario e consentono di pianificare strategie di sviluppo per il conseguimento di importanti obbiettivi che riguardano la prima squadra, il settore giovanile e i progetti per nuove strutture e quindi l’arricchimento e la valorizzazione di ogni settore del club.

In questa direzione, la relazione al bilancio evidenzia anche la forte accelerazione impressa al progetto del nuovo stadio. Una realizzazione destinata a rafforzare l’assetto patrimoniale e di conseguenza quello sportivo del club, inserendo strutturalmente la Fiorentina nel novero delle società con maggiore potenziale competitivo.

L’Assemblea ha quindi nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione per il triennio 2017/2019 nelle persone di:

Andrea Della Valle Presidente onorario

Mario Cognigni Presidente Esecutivo

Gino Salica Vice Presidente

Daniela Maffioletti Consigliere delegato

Sandro Mencucci Consigliere delegato

Laura Masi Consigliere delegato

Paolo Panerai Consigliere indipendente

Paolo Borgomanero Consigliere indipendente

Giovanni Montagna Consigliere indipendente

Romina Guglielmetti Consigliere indipendente

Il Collegio Sindacale sarà composto da:

Franco Pozzi

Lisa Vascellari

Alessandro Piantoni

L’Organismo di Vigilanza sarà composto da:

Federico Ormesani

Romina Guglielmetti

La Società di revisione nominata:

Deloitte & Touche S.p.A.

ACF Fiorentina ringrazia Maria Carmela Ostillio, Maurizio Boscarato, e Giancarlo Viccaro, che lasciano gli Organi Sociali, in una logica di fisiologico rinnovamento dell’organismo gestionale, per l’importante contributo dato alla società.