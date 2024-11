Cataldi torna a guidare il centrocampo, via all’effetto domino. Bove verrà dirottato in attacco

Spetterà a Danilo Cataldi l’onere (e l’onore) di tornare a guidare a centrocampo una Fiorentina mai così in alto in classifica a questo punto della stagione da quasi dieci anni a questa parte.

La miglior notizia per Palladino, che nonostante l’assenza dell’ex Lazio nelle ultime quattro gare ha avuto, tranne lo scivolone di Nicosia, solo ottime notizie dalla sua squadra che anche a Como è intenzionata a centrale la settima vittoria di fila, superando quella che fu l’ultima striscia di sei successi consecutivi in campionato ottenuta nella stagione 2017/18.

Il rientro di Cataldi sarà determinante non solo perché quella di domenica sarà la prima di svariate sfide senza Richardson (che tornerà a fine dicembre) ma sarà utile anche per portare a termine una sorta di «effetto domino» che riguarderà in primis riguarderà in primis Edoardo Bove, il quale dopo gli ultimi turni giocati da mezzala sarà di nuovo dirottato in attacco. Lo scrive La Nazione.