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Castrovilli: "Il mio sogno? Giocare in A con la Fiorentina. Le parole di Antognoni mi hanno fatto piacere..."

Gaetano Castrovilli, centrocampista della Cremonese in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Se dovessi segnare stasera contro il Bari non esulterei, resto un tifoso bianco...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2018 10:20
Castrovilli: "Il mio sogno? Giocare in A con la Fiorentina. Le parole di Antognoni mi hanno fatto piacere..." -
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Gaetano Castrovilli, centrocampista della Cremonese in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport: “Se dovessi segnare stasera contro il Bari non esulterei, resto un tifoso biancorosso. Devo tanto a mister Tesser, mi sta facendo crescere moltissimo dal punto di vista tattico, in allenamento spesso ferma il gioco per spiegarmi i movimenti da fare tra le linee. Le parole di Antognoni? Fa piacere sentire questi apprezzamenti. Ovviamente giocare in A con la Fiorentina resta il mio sogno, ma al momento penso solo ala Cremonese".

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