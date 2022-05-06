Castrovilli: "Tutto procede per il verso giusto. Sono molto carico, non voglio lasciare niente al caso"

In una sorta di diario il giocatore della Fiorentina Castrovilli sta raccontando le tappe del suo recupero dopo l'infortunio al ginocchio

In una sorta di diario il giocatore della Fiorentina Gaetano Castrovilli ha deciso di raccontare su Instagram le tappe del percorso che lo riporteranno in campo. Questo quanto detto dal numero 10 viola nel suo post:

“Ciao a tutti, dopo il post nel giorno dell’operazione, da oggi continuerò a raccontare il mio percorso di recupero, per condividere con voi questa, a suo modo, avventura. Proprio ieri ho fatto la prima visita di controllo a Villa Stuart a due settimane dall’operazione. Tolti i punti, fatti i primi test. E tutto procede per il verso giusto: sono super carico per continuare il mio percorso di recupero, giorno dopo giorno! Ogni dettaglio è importante, e non voglio lasciare nulla al caso. Ringrazio tutti per il supporto costante che mi date, siete davvero speciali!”.

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