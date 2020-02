Il gioiello viola Gaetano Castrovilli al termine del primo tempo di Sampdoria-Fiorentina, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima di rientrare negli spogliatoi. Ecco le sue parole sull’esultanza del suo compagno di squadra Vlahovic:

“Non è corretto esultare in quel modo sotto la curva avversaria, fa male, è una cosa che non si fa. Gli ho detto di calmarsi e di far calciare il secondo rigore a Chiesa”.