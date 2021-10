Castrovilli sta recuperando, sarà convocato per il Cagliari. Dragowski e Kokorin out

Gaetano Castrovilli sta recuperando, dopo lo scontro con il palo dello scorso 18 settembre. Contro il Cagliari sarà infatti tra i convocati di mister Italiano. Dragowski invece no, è ancora alle prese con la lesione anche se ha terminato il periodo di riposo. Anche Kokorin probabilmente non sarà della sfida, allenamenti personalizzati per il russo. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RESP. BIGLIETTERIA: “PRONTI A RIPORTARE L’EUFORIA AL FRANCHI. VENDUTI 10MILA MINI-ABBONAMENTI”