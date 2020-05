“Sono stati mesi difficili – ha detto Gaetano Castrovilli a Radio Bruno Toscana – , quando ho saputo che tornavamo ad allenarci ero felice. La maglia numero 10? Ogni volta che sento della possibilità il prossimo anno di indossarla mi emoziono, è un sogno. Come punto di riferimento ho Antognoni anche se il mio idolo è Ronaldinho. Amrabat? Nei suoi occhi vedo una gran fame! Sono pronto a tornare in campo, la prossima stagione voglio fare ancora meglio. Quando ho saputo che in squadra c’erano alcuni contagiati ho avuto paura ma sono stati degli eroi. Nazionale? Ho sentito Mancini, mi ha spiegato come potrebbe evolversi il programma, giocare per l’Italia è un sogno. Ribery è un mago… fa sempre la differenza. Abbiamo un rapporto speciale”.