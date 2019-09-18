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Castrovilli rinnoverà fino al 2025. Per Chiesa invece tutto rimandato alle vacanze di Natale

Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla dei rinnovi di contratto, nel mirino ci sono due calciatori viola ovvero Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Il centrocampista secondo il giornale rinno...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 settembre 2019 09:26
Castrovilli rinnoverà fino al 2025. Per Chiesa invece tutto rimandato alle vacanze di Natale - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Questa mattina La Gazzetta dello Sport parla dei rinnovi di contratto, nel mirino ci sono due calciatori viola ovvero Gaetano Castrovilli e Federico Chiesa. Il centrocampista secondo il giornale rinnoverà fino al 2025 mentre per il prolungamento dell'esterno la dirigenza prenderà i contatti con il suo entourage durante le vacanze di Natale.

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