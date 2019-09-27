Castrovilli primo nella classifica di dribbling in Serie A. Ribery secondo
Statistica curiosa condivisa dal portale WhoScored.com. Secondo quanto riportato, l'unico a fare più dribbling in questa Serie A di Franck Ribery
A cura di Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 13:52
Statistica curiosa condivisa dal portale WhoScored.com. Secondo quanto riportato, l'unico a fare più dribbling in questa Serie A di Franck Ribery è stata un'altra conoscenza della Fiorentina: Gaetano Castrovilli. I giocatori della Fiorentina, dunque, non sembrano aver problemi a saltare l'uomo.
Notizia tmw.com