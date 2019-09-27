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Castrovilli primo nella classifica di dribbling in Serie A. Ribery secondo

Statistica curiosa condivisa dal portale WhoScored.com. Secondo quanto riportato, l'unico a fare più dribbling in questa Serie A di Franck Ribery

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 settembre 2019 13:52
Castrovilli primo nella classifica di dribbling in Serie A. Ribery secondo - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Statistica curiosa condivisa dal portale WhoScored.com. Secondo quanto riportato, l'unico a fare più dribbling in questa Serie A di Franck Ribery è stata un'altra conoscenza della Fiorentina: Gaetano Castrovilli. I giocatori della Fiorentina, dunque, non sembrano aver problemi a saltare l'uomo.

Notizia tmw.com

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