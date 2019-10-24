Castrovilli: "Per me questo è un momento magico. Contro la Lazio dobbiamo dare il 110%, temo Immobile"

Queste le parole di Gaetano Castrovilli ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina: "Questo è un momento magico per me ma anche per la squadra e per la società. Stiamo attraversando un bel perio...

Queste le parole di Gaetano Castrovilli ai microfoni del sito ufficiale della Fiorentina: "Questo è un momento magico per me ma anche per la squadra e per la società. Stiamo attraversando un bel periodo e vogliamo continuare così. Non me lo sarei mai aspettato, cose devo ancora realizzare. Dobbiamo continuare così adesso arriva la Lazio che è una grande squadra, ha tanti elementi importanti dobbiamo dare il 110%. Contro il Brescia siamo stati un po' sfortunati, perchè l'ha ribattuta Vlahovic e speriamo che vada meglio la prossima. I tifosi ci aiutano molto, ci rendono orgogliosi perchè oltre alla società anche loro ci seguono ovunque, è come se ci danno una mano in campo. I miei idoli sono Ronaldinho e Kakà due nomi importanti, entrambi brasiliani, impazzivo per loro, ho anche dei dvd di entrambi. Sulla chiamata in Nazionale incrocio le dita se arriverà la dedicherò alla mia famiglia, tanto se non tutto devo darlo a loro, per tutti i sacrifici che hanno fatto, mi hanno dato la forza di non mollare mai. Domenica io temerei Immobile, un gran bel calciatore, infatti per assurdo l'ho consigliato anche a mio cugino al Fantacalcio, sarà una gran bella battaglia. C'è tanto entusiasmo e fa bene, ti sprona a far sempre meglio e a non mollare un centimetro".