Castrovilli, l’infortunio è alle spalle: ora deve tornare a ballare. Va sfatato il tabù del 10 contro la Juve

Castrovilli è tornato in campo con la Fiorentina dopo un mese di stop forzato, senza riuscire ad incidere ma mostrando miglioramenti nella sfida casalinga. La scorsa stagione i gol sono stati solo 5. L’Europeo è stato vinto da comparsa, complice l’infortunio del capitano giallorosso, Pellegrini. Ora però per Gaetano è tornato il momento di ballare. Per far gioire i tifosi ma anche lo stesso Italiano. L’ultimo 10 viola a segnare è stato Mutu nel 2007. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

