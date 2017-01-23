Castrovilli su Facebook: "Ciao Bari, grazie di tutto. Per me è casa"

La lettera di Castrovilli per i tifosi del Bari

Il neo acquisto viola Gaetano Castrovilli ha così salutato i suoi ex tifosi con una lettera pubblicata tramite il suo profilo Facebook:

"Ciao Bari... Da dove cominciamo? Ogni parola sembra riduttiva, dopo questi 10 anni.. Bari è CASA: mi ha accolto e cresciuto come un figlio sin da quando quel bambino magrolino col caschetto, da Minervino è arrivato in città con lo zaino in spalla e il cuore carico di sogni e speranze. Ho lavorato duramente senza mai mollare per realizzare quello che inizialmente era il sogno di mio nonno, da sempre tifoso di questa squadra. Ho imparato ad amare senza confini questi colori, indossando con fierezza questa maglia che è ormai la mia seconda pelle e aspettando il mio momento... Quel momento in cui a La Spezia il 22 maggio 2015 ho esordito in serie B, dopo una vita nel settore giovanile... E voi tifosi in un attimo vi siete stretti a me, facendomi sentire sempre importante, amato e coccolato.. In questi anni non avete mai smesso di darmi il vostro sostegno, ed io ci ho creduto tanto quanto voi.. Ad oggi il mio unico rimpianto resterà non aver fatto ripartire la corsa di quel treno verso la serie A, proprio gattonando lì, sotto quella curva Nord da brivido... Ringrazio di cuore tutti, dal primo all'ultimo tassello di questo pazzo puzzle che è La Bari, che in questi anni non si è fatta mancare proprio niente ed auguro ai miei compagni, alla società e a tutti coloro che lavorano dietro le quinte di raggiungere quanto prima gli obiettivi prefissati per regalare a voi tifosi il sogno che abbiamo sempre inseguito assieme! Sperando di rivedervi quanto prima dove meritereste di essere, comincia per me una nuova avventura che corona il sogno di una vita. Il mio pensiero è rivolto alla mia Famiglia, che ha sempre creduto in me e si è sacrificata per permettermi di realizzarmi in ciò che ho sempre sognato! Grazie anche a chi mi e' stato sempre accanto, gli amici di sempre. A tutta la famiglia della FcBari un grosso in bocca al lupo. Con tutto il mio cuore, Arrivederci CASA".