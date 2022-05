Castrovilli ed il suo diario. Lunedì sera sarà al Franchi per sostenere i suoi compagni?

Gaetano Castrovilli ieri sui suoi canali Instagram ha raccontato della prima visita al ginocchio sinistro in seguito all’operazione, il tutto senza mai perdere il sorriso. Il centrocampista ha deciso di realizzare un diario. Non è escluso che lunedì sia il Franchi per tifare i suoi compagni nel match contro la Roma. Lo scrive Tuttosport.

