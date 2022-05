Castrovilli è il primo tifoso della Fiorentina: speranze europee e lavoro per recuperare 

Gaetano Castrovilli si è infortunato ormai un mese fa contro il Venezia, ora dopo l’operazione sta lavorando duramente per accorciare i tempi necessari per il suo recupero. Il centrocampista come ha scritto sui social si sta allenando tutti i giorni e fa il tifo per i suoi compagni che possono regalargli un palcoscenico europeo per la prossima stagione. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

