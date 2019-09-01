Castrovilli: "Dispiace perdere, siamo rammaricati. Dobbiamo esser convinti dei nostri mezzi"

Queste le parole rilasciate da Gaetano Castrovilli al termine di Genoa-Fiorentina: "Dispiace molto perdere le partite in questo modo, siamo rammaricati. Dobbiamo esser convinti dei nostri mezzi, possi...

Queste le parole rilasciate da Gaetano Castrovilli al termine di Genoa-Fiorentina: "Dispiace molto perdere le partite in questo modo, siamo rammaricati. Dobbiamo esser convinti dei nostri mezzi, possiamo fare molto meglio. Dobbiamo assolutamente avere maggiore cattiveria e sbagliare meno sotto porta. Dobbiamo essere più squadra giocando vicini e pressare alti. È necessario giocare velocemente la palla a terra. Noi centrocampisti dobbiamo essere bravi dialogando di più con gli esterni cosa che non abbiamo fatto nel primo tempo. Per arrivare al 100% ci serve ancora del tempo ma ad ogni partita stiamo crescendo. Si, sul 2-0 eravamo molto sbilanciati e dobbiamo imparare a spendere il fallo quando ce n'è bisogno perchè Kouamè è molto agile".