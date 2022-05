Castrovilli determinato: “Sto alla grande, importante non abbattersi. Amore dei tifosi di grande aiuto”

Il centrocampista della Fiorentina, Gaetano Castrovilli ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Cuoregrigiorosso.com in occasione della promozione della “sua” Cremonese durante la quale ha parlato di come procede il recupero dal suo recente infortunio. Ecco le sue parole: “Sto alla grande! In momenti del genere l’importante è non abbattersi, perché meglio stai e meno sarà ripida la salita. Tra l’altro sin dal giorno dell’infortunio ho ricevuto tanti messaggi di affetto e questo mi aiuta tantissimo”.

