Castrovilli debutta in nazionale: il gioiello viola entra al minuto 86 al posto di Insigne

Grande soddisfazione per Gaetano Castrovilli e la Fiorentina: dopo la convocazione in nazionale, stasera ecco anche il debutto. Il ct Roberto Mancini lo ha messo in campo al minuto 86, al posto di Lor...

Grande soddisfazione per Gaetano Castrovilli e la Fiorentina: dopo la convocazione in nazionale, stasera ecco anche il debutto. Il ct Roberto Mancini lo ha messo in campo al minuto 86, al posto di Lorenzo Insigne. Castrovilli è entrato in campo con la maglia numero 23 della nazionale, stasera di colore bianco in occasione della trasferta stravinta in Bosnia (0-3).