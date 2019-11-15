Castrovilli debutta in nazionale: il gioiello viola entra al minuto 86 al posto di Insigne
Grande soddisfazione per Gaetano Castrovilli e la Fiorentina: dopo la convocazione in nazionale, stasera ecco anche il debutto. Il ct Roberto Mancini lo ha messo in campo al minuto 86, al posto di Lor...
A cura di Redazione Labaroviola
15 novembre 2019 23:19
Grande soddisfazione per Gaetano Castrovilli e la Fiorentina: dopo la convocazione in nazionale, stasera ecco anche il debutto. Il ct Roberto Mancini lo ha messo in campo al minuto 86, al posto di Lorenzo Insigne. Castrovilli è entrato in campo con la maglia numero 23 della nazionale, stasera di colore bianco in occasione della trasferta stravinta in Bosnia (0-3).