Castrovilli chiede rinnovo a 2,5 milioni. Fiorentina offre 2. Chiesti gli stessi soldi di Nico e Milenkovic

Secondo quanto riportato dal Corriere fiorentino, si sta trattando per il rinnovo di Gaetano Castrovilli che ha il contratto in scadenza fra 1 anno. Il numero dieci della Fiorentina chiede un rinnovo a 2,5 milioni netti a stagione, lo stesso ingaggio di Milenkovic e di Nico Gonzalez, la società viola invece offre 2 milioni a stagione. La differenza è di 500 mila euro e per ora non sono previsti nuovi incontri con Alessandro Lucci, procuratore del calciatore. La volontà di Castrovilli è quella di restare a Firenze, la priorità è alla Fiorentina ma la differenza tra domanda e offerta resta netta e si rischia di iniziare la stagione con il contratto in scadenza.

