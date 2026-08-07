Castro: "Anche altri due club italiani mi volevano, ma io ho scelto e voluto solo la maglia della Roma"

Il nuovo attaccante giallorosso ha parlato dell'arrivo a Roma

Prima di approdare nella Capitale, Santiago Castro era finito nei radar di diversi club di Serie A, tra cui la Fiorentina. L'attaccante argentino, arrivato in giallorosso dopo l'esperienza al Bologna, ha confermato i retroscena legati al suo trasferimento durante un'intervista al Corriere dello Sport.

La decisione dell'attaccante

Interpellato sulle manifestazioni d'interesse ricevute prima dell'addio agli emiliani, il centravanti ha fatto chiarezza sulle proprie priorità, sottolineando come la piazza capitolina fosse fin da subito la sua preferenza assoluta: "Sulle mie tracce si erano mosse un altro paio di squadre in Italia, ma la mia volontà è sempre stata unicamente quella di vestire la maglia della Roma."