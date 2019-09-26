Labaro Viola

Cassano: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare a calcio. Ha fatto anche male ma..."

Queste le parole da Antonio Cassano a Tiki Taka su Montella: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare la sua squadra a calcio. Gli altri parlano tanto ma razzolano poco. In questi ultimi tr...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 settembre 2019 12:53
Cassano: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare a calcio. Ha fatto anche male ma..." - Cassano
Cassano
News
Montella
Cassano
Condividi

Queste le parole da Antonio Cassano a Tiki Taka su Montella: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare la sua squadra a calcio. Gli altri parlano tanto ma razzolano poco. In questi ultimi tre anni è stato massacrato, esonerato di là ed esonerato di là. Ha fatto male ma è l'unico allenatore che ha una grande personalità e fa giocare le squadre veramente a calcio".

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok