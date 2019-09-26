Cassano: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare a calcio. Ha fatto anche male ma..."

Queste le parole da Antonio Cassano a Tiki Taka su Montella: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare la sua squadra a calcio. Gli altri parlano tanto ma razzolano poco. In questi ultimi tr...

Queste le parole da Antonio Cassano a Tiki Taka su Montella: "Vincenzo è uno dei migliori allenatori, fa giocare la sua squadra a calcio. Gli altri parlano tanto ma razzolano poco. In questi ultimi tre anni è stato massacrato, esonerato di là ed esonerato di là. Ha fatto male ma è l'unico allenatore che ha una grande personalità e fa giocare le squadre veramente a calcio".