Cassano spinge Njie verso la Premier: "È da Tottenham, se inizia a vedere la porta è tanta roba"

"Vedo che ha passo, ha intraprendenza nell'uno contro uno"

Antonio Cassano nel corso della trasmissione Viva El Futbol si è soffermato sul profilo di Alieu Njie, esterno d'attacco della Fiorentina. Queste le sue parole:

"Vedo che ha passo, ha intraprendenza nell'uno contro uno. Se inizia a vedere la porta è tanta roba. Lele (Adani ndr) mi ha fatto la domanda se può giocare nel Tottenham al posto di Tell: assolutamente sì, da quel poco che ho visto"