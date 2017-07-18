Cassano spiazza tutti: una settimana dopo la firma con il Verona ci ripensa ed annuncia il ritiro

Motivi familiari, ed in particolare la nostalgia di casa, alla base della sorprendente decisione del talento barese

Dopo appena otto giorni dalla firma con il Verona, Antonio Cassano spiazza tutti e decide di lasciare il Verona. Da ambienti vicini al calciatore si apprende che il 35enne FantAntonio ha deciso di lasciare il Verona e molto probabilmente il calcio per motivi familiari. Sarebbe troppa, infatti, la nostalgia di casa.

Nel pomeriggio il giocatore farà un annuncio ufficiale per chiarire le motivazioni che l'hanno spinto a lasciare il club veneto. Il 10 luglio Cassano era stato ufficializzato dal Verona, per poi partire per il ritiro agli ordini di Pecchia. Accolto benissimo dalla squadra, FantAntonio si era messo in mostra nelle prime amichevoli, dispensando assist ai compagni.

Fonte: gazzetta.it