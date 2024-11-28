Caso ultras, in arrivo la stangata per Milan e Inter? CorrSport: "Rischio penalizzazione in classifica"

Nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione legata al caso ultras che ha coinvolto da vicino le società milanesi. Inter e Milan, in quanto club che hanno avuto dialoghi con le tifo...

Nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione legata al caso ultras che ha coinvolto da vicino le società milanesi. Inter e Milan, in quanto club che hanno avuto dialoghi con le tifoserie ultras, rischiano grosso adesso. Il precedente, quello della Juventus del 2017, costò ai bianconeri una multa di 600.000 euro e 100.000 all’allora presidente Agnelli.

In questo caso, invece, la pena è tutta da definire e si legge che è possibile che le due squadre milanesi rischino una penalizzazione in classifica. Sono possibili condanne anche se remote sulla base dell’articolo 4 (che impone lealtà, probità e correttezza dei tesserati) o dell’articolo 6, che si occupa della responsabilità diretta delle società per l’operato di chi le rappresenta ai massimi livelli, come nel caso dei presidenti.

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