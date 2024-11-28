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Caso ultras, in arrivo la stangata per Milan e Inter? CorrSport: "Rischio penalizzazione in classifica"

Nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione legata al caso ultras che ha coinvolto da vicino le società milanesi. Inter e Milan, in quanto club che hanno avuto dialoghi con le tifo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2024 14:20
Caso ultras, in arrivo la stangata per Milan e Inter? CorrSport: "Rischio penalizzazione in classifica" -
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Nelle pagine del Corriere dello Sport si analizza la situazione legata al caso ultras che ha coinvolto da vicino le società milanesi. Inter e Milan, in quanto club che hanno avuto dialoghi con le tifoserie ultras, rischiano grosso adesso. Il precedente, quello della Juventus del 2017, costò ai bianconeri una multa di 600.000 euro e 100.000 all’allora presidente Agnelli.

In questo caso, invece, la pena è tutta da definire e si legge che è possibile che le due squadre milanesi rischino una penalizzazione in classifica. Sono possibili condanne anche se remote sulla base dell’articolo 4 (che impone lealtà, probità e correttezza dei tesserati) o dell’articolo 6, che si occupa della responsabilità diretta delle società per l’operato di chi le rappresenta ai massimi livelli, come nel caso dei presidenti.

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