Caso portiere, Eysseric potrebbe essere la chiave per acquistare Lafont dal Tolosa
Secondo quello che riporta La Nazione, Corvino vorrebbe portare in fondo il colpaccio Lafont. Il giovane portiere francese costa 15 milioni ma già altre società, si sono mosse per il suo cartellino. L...
A cura di Redazione Labaroviola
28 giugno 2018 11:14
Secondo quello che riporta La Nazione, Corvino vorrebbe portare in fondo il colpaccio Lafont. Il giovane portiere francese costa 15 milioni ma già altre società, si sono mosse per il suo cartellino. La Fiorentina mette sul piatto soldi ed il cartellino di Eysseric, che piace molto ai francesi