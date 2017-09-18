Carrassi:' 'Della Valle, parole che non aiutano. Dica con chi ce l'ha, forse sono vecchi rancori''

A Lady Radio parla il direttore de La Nazione, Francesco Carrassi, a proposito dell'uscita di Diego Della Valle. "Chi sono gli avvoltoi? Non credo i giornalisti, non accetto queste uscite perché propr...

A Lady Radio parla il direttore de La Nazione, Francesco Carrassi, a proposito dell'uscita di Diego Della Valle. "Chi sono gli avvoltoi? Non credo i giornalisti, non accetto queste uscite perché proprietà e città dovrebbero avvicinarsi, le parole di DDV non aiutano sotto questo punto di vista. Forse lo stress che la squadra non potesse andar bene dopo qualche vittoria ha scaturito le parole del patron, però dovrebbe chiarire con chi ce l’ha, probabilmente c’è qualche vecchio rancore. Sto provando a intervistare Diego Della Valle, mi auguro di riuscirci al più presto".