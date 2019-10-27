Carolina Morace sulla Supercoppa: "L'assenza di Ilaria Mauro pesa alla Fiorentina, ma questa è una partita secca.."

L'ex campionessa italiana Carolina Morace fa il punto sulla finale di Supercoppa tra Juventus-Fiorentina. Questo è uno stralcio delle sue parole sulla squadra viola:"Fermo il campionato, entra di scen...

L'ex campionessa italiana Carolina Morace fa il punto sulla finale di Supercoppa tra Juventus-Fiorentina. Questo è uno stralcio delle sue parole sulla squadra viola:

"Fermo il campionato, entra di scena la

Supercoppa tra Juventus e Fiorentina. Le bianconere arrivano alla prima importante sfida a punteggio pieno mentre le viola, avendo perso in casa con la Roma, le seguono a 3 punti di distacco. A livello tattico, le squadre stanno ancora cercando la giusta quadratura e il necessario equilibrio nelle due fasi".

"La Fiorentina quest’anno appare meno convincente della passata stagione, malgrado si sia rafforzata, sopratutto con l’acquisto di Lisa De Vanna. L’assenza di

Ilaria Mauro pesa più del dovuto e i continui cambi di modulo non sembrano

aver ancora dato le giuste indicazioni a Cincotta. Ma questa è una partita secca,

dove la voglia e il coraggio di vincere prevarrà su tutto". A riportarlo è La Gazzetta dello sport.