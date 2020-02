Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato così in conferenza stampa del trasferimento di Duncan a Firenze: “E’ stato con noi 5 anni contribuendo al percorso di crescita di questa società. Poi lui ha chiesto di poter andare a fare delle esperienze in una società come la Fiorentina, lui vive anche vicino a Firenze e ci teneva. Noi solitamente non facciamo cessioni importanti a gennaio, ma è chiaro che bisogna ascoltare il desiderio del giocatore e fare le analisi interne”.