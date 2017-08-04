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Carnevali (Ad Sassuolo): "Vogliamo trattenere Politano, e la sua volontà ci aiuta"

Vogliamo costruire un Sassuolo molto forte, abbiamo preso dei giovani importanti ed un nuovo allenatore

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 13:23
Carnevali (Ad Sassuolo): "Vogliamo trattenere Politano, e la sua volontà ci aiuta" - SASSUOLO CALCIO
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L'amministratore delegato del Sassuolo, Giovanni Carnevali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport ed ha colto l'occasione per fare il punto sul mercato della società neroverde: "Vogliamo trattenere Politano e la volontà del ragazzo ci aiuta. Vogliamo costruire un Sassuolo molto forte. Abbiamo preso giovani importanti e il nostro progetto va avanti, con un nuovo allenatore".

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