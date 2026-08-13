Carnasciali: "Pellegrino è molto di più del sostituto di Kean, li vedo bene anche in coppia"
L'ex difensore ha parlato del mercato viola
Ospite della trasmissione Il Salotto Viola su Italia 7, l'ex difensore fiorentino Daniele Carnasciali si è espresso con forte fiducia sul debutto imminente della Fiorentina guidata da Fabio Grosso.
Il debutto in Coppa e le prospettive di mercato
Sulla prima sfida ufficiale e sulle potenzialità della rosa, l'ex calciatore ha commentato:
«La gara contro il Benevento nasconde delle insidie, ma sono convinto che la Fiorentina comincerà già a mostrare sprazzi di bel gioco. Con i nuovi innesti la qualità complessiva si è alzata ed è lecito attendersi giocate importanti. I presupposti per una grande annata ci sono tutti. Anche se la sessione di trasferimenti è ancora aperta, la rosa attuale mi sembra già strutturata per fare grandi cose, sia nell'immediato che nel lungo periodo».
L'impatto di Pellegrino e la convivenza con Kean
Riguardo al nuovo rinforzo per il reparto avanzato, Carnasciali ha poi aggiunto:
«Pellegrino rappresenta l'innesto perfetto: colma una lacuna importante dato che prima mancava uno specialista nel gioco aereo. Con lui l'attacco è davvero completo. Non escludo che Grosso possa rivedere lo schema tattico per schierare i due attaccanti insieme; a mio avviso Pellegrino e Kean possono coesistere benissimo. La vera incognita sarà la tenuta atletica di Kean sulla lunga distanza, considerati i guai fisici della passata stagione».