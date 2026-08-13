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Carnasciali: "Pellegrino è molto di più del sostituto di Kean, li vedo bene anche in coppia"

L'ex difensore ha parlato del mercato viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 agosto 2026 13:56
Carnasciali: "Pellegrino è molto di più del sostituto di Kean, li vedo bene anche in coppia" -
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Ospite della trasmissione Il Salotto Viola su Italia 7, l'ex difensore fiorentino Daniele Carnasciali si è espresso con forte fiducia sul debutto imminente della Fiorentina guidata da Fabio Grosso.

Il debutto in Coppa e le prospettive di mercato

Sulla prima sfida ufficiale e sulle potenzialità della rosa, l'ex calciatore ha commentato:

«La gara contro il Benevento nasconde delle insidie, ma sono convinto che la Fiorentina comincerà già a mostrare sprazzi di bel gioco. Con i nuovi innesti la qualità complessiva si è alzata ed è lecito attendersi giocate importanti. I presupposti per una grande annata ci sono tutti. Anche se la sessione di trasferimenti è ancora aperta, la rosa attuale mi sembra già strutturata per fare grandi cose, sia nell'immediato che nel lungo periodo».

L'impatto di Pellegrino e la convivenza con Kean

Riguardo al nuovo rinforzo per il reparto avanzato, Carnasciali ha poi aggiunto:

«Pellegrino rappresenta l'innesto perfetto: colma una lacuna importante dato che prima mancava uno specialista nel gioco aereo. Con lui l'attacco è davvero completo. Non escludo che Grosso possa rivedere lo schema tattico per schierare i due attaccanti insieme; a mio avviso Pellegrino e Kean possono coesistere benissimo. La vera incognita sarà la tenuta atletica di Kean sulla lunga distanza, considerati i guai fisici della passata stagione».

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