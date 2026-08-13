Carnasciali: "Pellegrino è molto di più del sostituto di Kean, li vedo bene anche in coppia"

Ospite della trasmissione Il Salotto Viola su Italia 7, l'ex difensore fiorentino Daniele Carnasciali si è espresso con forte fiducia sul debutto imminente della Fiorentina guidata da Fabio Grosso.

Sulla prima sfida ufficiale e sulle potenzialità della rosa, l'ex calciatore ha commentato:

«La gara contro il Benevento nasconde delle insidie, ma sono convinto che la Fiorentina comincerà già a mostrare sprazzi di bel gioco. Con i nuovi innesti la qualità complessiva si è alzata ed è lecito attendersi giocate importanti. I presupposti per una grande annata ci sono tutti. Anche se la sessione di trasferimenti è ancora aperta, la rosa attuale mi sembra già strutturata per fare grandi cose, sia nell'immediato che nel lungo periodo».