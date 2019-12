Il noto telecronista giallorosso Carlo Zampa, dai microfoni dell’emittente radiofonica romana Nsl, ha parlato di Fiorentina-Roma:

“Ho delle ottime sensazioni per questa sera, non sarà facile ma la Roma porterà a casa la vittoria. I tifosi viola paragonano Vlahovic a Batistuta? Ma per favore… Sotto l’albero chiederei una proprietà più presente, perché il nostro presidente è un desaparecido: mi piacerebbe avere una dirigenza come quella della Fiorentina”.