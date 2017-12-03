Di Carlo: "La Fiorentina può giocarsela per l'Europa League, oggi ha fatto una partita intelligente"

Domenico Di Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "La Fiorentina fin dal primo minuto ha avuto più voglia di vincere attraverso il gioco con Thereau che è l’uomo in più della...

Domenico Di Carlo ha rilasciato alcune dichiarazioni a TuttoMercatoWeb.com: "La Fiorentina fin dal primo minuto ha avuto più voglia di vincere attraverso il gioco con Thereau che è l’uomo in più della formazione; per quanto riguarda il Sassuolo Iachini deve lavorare tanto perché non ho visto una squadra con troppa convinzione".

Prosegue sempre sulla Fiorentina: "Oggi ha fatto una partita molto intelligente di possesso e gioco corto. Simeone era una spina nel fianco della difesa del Sassuolo. E quando c’è Thereau cambia il volto della squadra. Questa vittoria dà entusiasmo e consapevolezza, ma la Fiorentina è stata ricostruita e quindi con la continuità può giocarsela per l’Europa League".