Caressa: "Chiesa ha un comportamento che non lo aiuterà nel proseguo della sua carriera"

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole nel corso della consue...

Il giornalista di Sky Sport, Fabio Caressa, ha commentato il contestato calcio di rigore concesso alla Fiorentina nel corso della partita contro l’Atalanta. Queste le sue parole nel corso della consueta trasmissione domenicale “Sky Calcio Club“: "Se Chiesa è un simulatore? Di sicuro queste cose non le aiutano e non lo favoriranno nel proseguo della carriera. Il Giudice Sportivo potrebbe addirittura sanzionarlo, servendosi della prova tv".