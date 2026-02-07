Capozzucca: “Torino e Fiorentina soffrono le pressioni ambientali, ma con Paratici la Viola può svoltare”

Quest’oggi l’ex direttore sportivo di Genoa e Cagliari Stefano Capozzucca, è intervenuto a Lady Radio analizzando la situazione della Fiorentina e parlando di quello che potrebbe accadere: “Il Torino che arriverà quest’oggi a Firenze, sicuramente non sarà quello degli ultimi anni. Tanti risultati altalenanti, a parte Roma, ma è una squadra che non può garantire stabilità di prestazione. La contestazione contro Cairo? Sicuramente può influire sui risultati della squadra, con la serenità del gruppo che viene turbata da queste vicende, inutile negarlo”.

“Non solo i granata ma anche la viola probabilmente è vittima dell’ambiente che gli si è creato attorno. I risultati negativi pesano tanto, senza dimenticare una tifoseria che prima ha contestato il direttore sportivo, una bravissima persona e molto preparata come Daniele Pradè, fino a farlo arrivare alle dimissioni. A Firenze è tutto sempre molto particolare”.

“Paratici? Il curriculum parla per lui. Oltre che un grande dirigente sportivo è anche un amico e lo conosco molto bene dai tempi della Sampdoria quando facevo l’osservatore, e se Marotta ha deciso di portarselo dietro alla Juventus qualcosa significa: sicuramente ci ha visto dei valori importanti. Per me i viola non sono una squadra di secondo piano, ma un club importante, che aveva bisogno di un dirigente di primo piano che potesse dare una svolta”.