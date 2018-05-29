Capitan Coraggio lascia Firenze: Badelj il faro dopo Astori, vuoto anche tecnico per Pioli e Corvino

Il Corriere fiorentino in edicola oggi si sofferma sull'addio di Milan Badelj alla Fiorentina.Capitan Coraggio se ne va. Forse al Milan, ma comunque lontano dalla sua Fiorentina, la squadra che ha pre...

Il Corriere fiorentino in edicola oggi si sofferma sull'addio di Milan Badelj alla Fiorentina.

Capitan Coraggio se ne va. Forse al Milan, ma comunque lontano dalla sua Fiorentina, la squadra che ha preso per mano dopo il 4 marzo e a cui resterà affezionatissimo, nonostante una scelta professionale diversa. Dopo la scomparsa di Astori, Milan Badelj ha scelto di diventare la guida, il faro (come chiamava Davide) e l’esempio da seguire in una squadra decisa a rispondere al dolore con l’orgoglio. E capitano, con la fascia che adesso passerà a Pezzella. Lascia Firenze per una nuova avventura, ma resterà legato alla Fiorentina per sempre. I viola senza di lui perdono molto e sarà dura per Pioli ricominciare con lo stesso schema dell’anno scorso e per Corvino trovare un sostituto all’altezza con il budget che ha in tasca.