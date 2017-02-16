Caos Napoli, Sarri: "De La mi dica le cose in faccia. Sono io l'allenatore e decido io"

Sarri risponde in maniera dura alle parole del presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta in Champions contro il Real Madrid

"A Castelvolturno ci sono io e decido io. Ho sperimentato tutto quello che c'era da sperimentare. Preferivo se certe cose me le avesse dette a me". In conferenza stampa Maurizio Sarri rintuzza l'attacco, a sorpresa ma di cui dimostra di essere a conoscenza, arrivatogli dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis: "Le decisioni del campo sono solo mie". E quando gli fanno notare le critiche del presidente sulla qualità del presidente, lui dice: "Non sono d'accordo su nulla: la squadra per me si è espressa su buoni livelli". Sarri parla in conferenza stampa, e successivamente nel dopo partita di Premium Sport, pochi minuti dopo l'exploit di Aurelio De Laurentiis. "Sono io tutti i giorni a Castelvolturno e sono io a decidere - Sarri replica a De Laurentiis -. Il presidente ha la sua idea e la può esprimere, preferirei la esprimesse a me, ma questo non cambia il succo delle cose, a Castelvolturno ci sono io e decido io".

Gazzetta.it