Caos Napoli, De Laurentiis vorrebbe esonerare Allegri ma non lo fa perchè costa troppo

Il presidente campano ha riconosciuto l'errore estivo di scegliere Allegri

Nonostante le tensioni, i risultati altalenanti e un'insoddisfazione strisciante in piazza e societaria, il Napoli ha deciso di proseguire con Massimiliano Allegri. A fare luce su una decisione che per molti tifosi appare azzardata – specialmente a cavallo di una sosta per le Nazionali che avrebbe rappresentato la finestra ideale per il cambio in panchina – è un'analisi di Repubblica, firmata da Marco Azzi, che mette in fila i tre pilastri su cui si regge la conferma del mister livornese.

1. Le responsabilità di De Laurentiis sul mercato

La prima ragione risiede ai vertici del club. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha fatto autocritica in ritardo, riconoscendo di aver commesso un errore di valutazione durante la sessione estiva di calciomercato. L'essersi defilato dal mercato e l'aver sopravvalutato la reale consistenza organica della rosa hanno creato limiti strutturali che non possono essere addebitati unicamente alla guida tecnica.

2. Il nodo economico: un contratto "blindato"

Il motivo più concreto ed stringente è senza dubbio di natura finanziaria. Allegri è legato al club partenopeo da un contratto triennale con un ingaggio da 13,5 milioni di euro netti complessivi. Un eventuale esonero si tradurrebbe in un vero e proprio "bagno di sangue" per le casse azzurre, rendendo l'ipotesi del licenziamento una strada quasi impraticabile dal punto di vista economico.

3. La risposta della squadra e lo spogliatoio unito

Infine, c'è l'aspetto umano e di spogliatoio. Durante il ritiro punitivo la squadra non ha voltato le spalle al tecnico né ha sollecitato ribaltoni. Anzi, le dichiarazioni di senatori come Amir Rrahmani ("Siamo sempre stati con Allegri, ha vinto tutto in carriera e crediamo in lui") e l'atteggiamento mostrato nella ripresa contro la Lazio hanno fornito la risposta che De Laurentiis cercava: il gruppo è ancora compatto attorno al suo allenatore.

L'occasione persa della sosta

Il Napoli ha così deciso di concedere un'altra chance ad Allegri, pur consapevole di aver lasciato sfilare via l'ultimo momento propizio per un eventuale avvicendamento: la sosta per le Nazionali, unico momento utile per permettere a un eventuale nuovo tecnico di lavorare con la squadra. Ora la palla passa al campo: serviranno risultati immediati per scacciare definitivamente i fantasmi dell'esonero.