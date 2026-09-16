Canovi sulla Fiorentina: "Grosso non era il problema, la squadra è stata costruita male per lui"

"Non so dove possa arrivare la Fiorentina, ma davanti a loro ci sono una decina di squadre più forti"

Dario Canovi, esperto operatore di mercato, ha commentato il momento della Fiorentina e il cambio di allenatore, arrivato dopo l’esonero di Fabio Grosso e l’approdo in panchina di Paolo Vanoli. L’ex dirigente si è soffermato in particolare sulle ragioni che potrebbero aver portato alla svolta e sulle prospettive della squadra viola.

Canovi ha analizzato il cambiamento mostrato dalla Fiorentina nelle ultime due partite, esprimendo la propria opinione sull’esonero di Grosso: «La svolta della Fiorentina? Non credo che il problema fosse Grosso. Evidentemente ci sono state delle incomprensioni tra la dirigenza e il tecnico, forse anche con i calciatori. Era una squadra fatta bene ma non per Fabio Grosso. Non aveva i calciatori che gli servivano».

L’esperto di mercato ha poi parlato delle ambizioni della formazione viola e del possibile percorso di crescita del gruppo: «Non so dove possa arrivare la Fiorentina, ma più forti dei viola ci sono una decina di squadre. Questa Fiorentina può far crescere i giovani nel tempo».