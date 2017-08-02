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Candreva va verso il Chelsea e l'Inter chiede alla Fiorentina Federico Chiesa, no secco dei viola

L'Inter guarda sempre in casa Fiorentina, adesso l'obiettivo è Federico Chiesa ma Corvino sta lavorando al rinnovo di contratto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 agosto 2017 20:49
Candreva va verso il Chelsea e l'Inter chiede alla Fiorentina Federico Chiesa, no secco dei viola - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Il Chelsea non molla la presa per Antonio Candreva, ala dell'Inter espressamente richiesta da Antonio Conte. Secondo quanto raccolto da 'TMW Radio', i blues non mollano la presa col club nerazzurro che ha già avviato i contatti per eventuali sostituti: tra questi, c'è Federico Chiesa, classe '97 della Fiorentina che per il club viola è però incedibile.
Anzi, Pantaleo Corvino ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2022.
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