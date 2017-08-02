Candreva va verso il Chelsea e l'Inter chiede alla Fiorentina Federico Chiesa, no secco dei viola

L'Inter guarda sempre in casa Fiorentina, adesso l'obiettivo è Federico Chiesa ma Corvino sta lavorando al rinnovo di contratto

Il Chelsea non molla la presa per Antonio Candreva, ala dell'Inter espressamente richiesta da Antonio Conte. Secondo quanto raccolto da 'TMW Radio', i blues non mollano la presa col club nerazzurro che ha già avviato i contatti per eventuali sostituti: tra questi, c'è Federico Chiesa, classe '97 della Fiorentina che per il club viola è però incedibile.

Anzi, Pantaleo Corvino ha avviato i contatti per il rinnovo del contratto fino al 2022.

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