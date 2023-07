Campo, palestra e foresteria, ritiro al Viola Park a porte chiuse per i giocatori viola

Da una parte all’altra del mega centro sportivo della Fiorentina è ancora un brulicare di operai. Adesso al lavoro in modo più discreto per lasciare privacy e tranquillità alla squadra di Italiano. La giornata di ieri ha rappresentato un punto di svolta nella storia della Fiorentina. Vederlo da vicino, il «Rocco B. Commisso Viola Park» mette quasi soggezione per chi non è abituato a vedere niente del genere. Sensazione che hanno provato anche i calciatori quando, poco prima delle 8, hanno varcato il cancello dell’ingresso secondario. Vincenzo Italiano ha accolto tutti. Arrivato di buon ora, con lui Joe Barone (nel corso della mattina ha strappato sorrisi a bordo di un’Apecar tutta griffata Fiorentina).

Poi alla spicciolata ecco i calciatori convocati. Da Terracciano a Kokorin (fra i primi e in ciabatte), fino a Dodo, arrivato un po’ più tardi degli altri. In mezzo Jovic e Cabral (in auto insieme), Bonaventura, Sabiri, Igor e via via gli altri.Fuori una decina di tifosi. Alcuni colorati di viola affacciati all’ingresso principale di via Pian di Ripoli, un’altra manciata dalla parte di via del Padule. Nessun contatto, per i primi giorni sarà così. Un pizzico di delusione sul volto dei più piccoli, ma in attesa dei permessi necessari la Fiorentina non può aprire il suo gioiello ai tifosi. Per foto e selfie con i calciatori ci sarà tempo più avanti, probabilmente dalla partita contro il Catanzaro (23 luglio). Fino a lì il ritiro sarà blindato. Servizio d’ordine rigoroso, calciatori che per i primi giorni non usciranno neanche per tornare a casa a dormire (già ieri sera hanno preso possesso delle loro stanze). Doppie sedute sul campo e test medici. In mezzo tutto quello che può offrire la qualità e la tecnologia del Viola Park. Dalle piscine alla sauna, passando per la famosa crioterapia. Un paradiso per un atleta professionista. Lo scrive La Nazione.

