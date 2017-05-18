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A campionato finito il faccia a faccia tra Della Valle e Bernardeschi. Le possibili soluzioni...

Il patron è intenzionato ad incontrare il numero 10 già il giorno dopo l'ultima partita di campionato contro il Pescara

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 maggio 2017 11:50
A campionato finito il faccia a faccia tra Della Valle e Bernardeschi. Le possibili soluzioni... -
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La Fiorentina deve risolvere, in un modo o nell’altro, il dilemma Bernardeschi, con la soluzione che non potrà e dovrà tardare troppo. Almeno secondo le intenzioni della Fiorentina che per sbrogliare la matassa relativa al futuro dell’attaccante, si muoverà direttamente con Andrea Della Valle. Da capire – e il dettaglio non è di poco conto – se il patron convocherà Bernardeschi nella sua stanza per mettere sul piatto l’ultima proposta del club, oppure per parlare con il giocatore e cercare di capire a livello psicologico se Berna possa essere ancora convinto della scelta di Firenze, oppure qualcosa, nella sua testa, è cambiato. Quando il faccia a faccia fra ADV e l’attaccante? L’idea è quella che una volta finito il campionato (domenica 28 contro il Pescara), magari anche il giorno dopo, il patron e l’attaccante si ritrovino e che da questo incontro si punti a uscire con una decisione definitiva sul da farsi.

Fonte: La Nazione

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