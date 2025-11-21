Campagna su Fagioli: “Un giovane può sbagliare ma va aiutato. L’avrei tenuto volentieri alla Juventus”

Sandro Campagna, CT della Nazionale maschile di pallanuoto e tifoso della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport.

Le sue parole su Fiorentina Juventus: “La partita di domani come quella con le milanesi e Napoli sono quelle che sentiamo di più; anche più del derby col Torino. Fiorentina e Juventus sono due squadre che hanno avuto dei problemi e hanno cambiato tecnico; non sapendo come gioca l’altra squadra diventa anche più difficile preparare la partita. Dal punto di vista psicologico partite del genere sono più motivanti sia per i giocatori che per l’allenatore. Spalletti le prime 2/3 partite ha giocato sulla falsa riga di Tudor, penso che, se voglia metterci una qualcosa di sé, potrebbe fare qualcosa di diverso. Entrambi gli allenatori devono capire i giocatori che hanno davanti per realizzare al meglio il vestito della propria squadra”.

Su Fagioli: “Un giovane può sbagliare ma deve essergli data la possibilità di rimediare. Lo avrei tenuto volentieri alla Juventus”.