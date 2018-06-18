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Campagna abbonamenti ufficialmente al via oggi. Ecco i prezzi e le info

Come ricorda Il Corriere dello Sport, oggi aprirà la campagna abbonamenti con lo slogan “Noi siamo Firenze”. Anche la prossima stagione sarà all’insegna del progetto “4 Quartieri, 1 Cuore viola”. Tant...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 giugno 2018 09:15
Campagna abbonamenti ufficialmente al via oggi. Ecco i prezzi e le info -
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Come ricorda Il Corriere dello Sport, oggi aprirà la campagna abbonamenti con lo slogan “Noi siamo Firenze”. Anche la prossima stagione sarà all’insegna del progetto “4 Quartieri, 1 Cuore viola”. Tante le formule studiate per favorire l’acquisto della tessera, con nuove agevolazioni previste per i giovani (“tetto” alzato fino a 30 anni) per le donne, per gli over 65. Da oggi al 25 luglio è attiva la prelazione per i vecchi abbonati, mentre i nuovi possono sfruttare le offerte migliori nella fase denominata “Inviola time”. La speranza della Fiorentina  è di staccare 20.000 tessere.

Ecco i prezzi principali, clicca qui per tutte le informazioni complete

Campagna abbonamenti ufficialmente al via oggi. Ecco i prezzi e le info
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