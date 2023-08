Campagna abbonamenti Fiorentina a quota 17mila! L’obiettivo è arrivare al record, da oggi vendita libera

La Campagna Abbonamenti 2023/2024 è giunta alla sua volata finale. Da oggi parte infatti la Vendita Libera, ultima fase individuata dalla Fiorentina nel corso dell’estate e che si concluderà il prossimo 11 agosto. Da oggi chiunque potrà sottoscrivere l’abbonamento (in versione Pro ed Easy) nei posti rimasti liberi.Il dato, al termine della terza fase di vendita, parla di quasi 17000 abbonamenti venduti. Per raggiungere il bel risultato dello scorso anno mancano ancora circa 4000 tessere.

Obiettivo ad oggi ambizioso, ma la società spera di poter bissare l’ottimo risultato di dodici mesi fa. Anche perché avere più di 20.000 abbonati vuol dire quasi automaticamente toccare quota 30.000 tifosi per ogni partita. Lo scorso anno il Franchi ha raggiunto una media spettatori importantissima per quanto riguarda le gare di Serie A (32.200 spettatori). Chiaro che i tanti impegni ravvicinati – sperando di poter bissare il percorso europeo – qualcosa tolgano agli appuntamenti del campionato, ma l’obiettivo del club è quello di ripercorrere in tutto e per tutto il cammino dell’ultima stagione, non compromettendo il campionato nelle fasi iniziali. Lo scrive La Nazione.

