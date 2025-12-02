Cambio modulo? Gazzetta: “Vanoli studia il 4-3-1-2 ed in prospettiva futura il 4-4-1-1”

In settimana Paolo Vanoli proverà nuove soluzioni, che possano essere delle alternative all’attuale 3-5-2. Un’ipotesi da studiare già in vista del Sassuolo può essere il passaggio alla difesa a quattro. Una possibilità concreta, con gli uomini che ha già a disposizione, è il 4-3-1-2 quindi con Dodo e Gosens più bassi (in alternativa Fortini e/o Parisi), una mediana a tre e in attacco un trequartista alle spalle di Piccoli e Kean. L’obiettivo è duplice: avere maggiore solidità difensiva e trovare il modo di servire in maniera migliore e più continuativa gli attaccanti.

Se l’allenatore avesse delle buone risposte durante le sedute di lavoro al Viola Park, potrebbe decidere di andare in questa direzione già nella prossima uscita di campionato. Un’altra ipotesi in prospettiva futura è il 4-4-1-1 con Gosens più alto, ma servono sia il tempo sia il tedesco in buone condizioni fisiche. Trovare un centrocampo titolare, indipendente dall’utilizzo del play, è un’altra missione del periodo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.