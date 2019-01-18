Cambia l'orario di Fiorentina-Roma, si giocherà mercoledi alle 18.30 anzichè alle 17.30
Cambio d’orario per il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina in programma mercoledì 30 gennaio. Non più alle 17.30, ma alle 18.15 il fischio d’inizioal Franchi dopo che le due squadre...
A cura di Redazione Labaroviola
18 gennaio 2019 16:11
Cambio d’orario per il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina in programma mercoledì 30 gennaio. Non più alle 17.30, ma alle 18.15 il fischio d’inizioal Franchi dopo che le due squadre hanno rispettivamente superato Entella e Torino. La Lega calcio ha accolto la richiesta della societa viola, la partita che sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e visibile in streaming sul sito raiplay.it.