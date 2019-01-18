Cambia l'orario di Fiorentina-Roma, si giocherà mercoledi alle 18.30 anzichè alle 17.30

Cambio d’orario per il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina in programma mercoledì 30 gennaio. Non più alle 17.30, ma alle 18.15 il fischio d’inizioal Franchi dopo che le due squadre...

Cambio d’orario per il quarto di finale di Coppa Italia tra Roma e Fiorentina in programma mercoledì 30 gennaio. Non più alle 17.30, ma alle 18.15 il fischio d’inizioal Franchi dopo che le due squadre hanno rispettivamente superato Entella e Torino. La Lega calcio ha accolto la richiesta della societa viola, la partita che sarà trasmessa in chiaro su Rai 2 e visibile in streaming sul sito raiplay.it.