Calvarese e Tacchinardi sicuri: "Quello di Dragusin su Hojlund non era rigore. Non c'è movimento"

L'analisi dell'ex arbitro di Serie A e dell'ex centrocampista sul contatto tra il difensore viola e l'attaccante del Napoli

L'ex arbitro di Serie A Gianpaolo Calvarese e l'ex calciatore Alessio Tacchinardi hanno analizzato il caso arbitrale che ha fatto discutere dopo Fiorentina-Napoli, ovvero il contatto tra Dragusin e Hojlund. Queste le loro analisi nel secondo episodio di Fischio Finale:



Tacchinardi: "Per le linee guida delle passate stagioni, questo era calcio di rigore. Però, secondo me, qui c'è una trattenuta ma leggera. Oggi il giocatore deve capire che per una trattenuta leggera si gioca. Questa deve essere una linea guida per tutti. Io per questa trattenuta qua non fischierei un calcio di rigore, al contrario di quello di Kalulu su Rowe".



Calvarese: "Sono d'accordo con te, per me non è calcio di rigore. La vedo statica, non vedo movimento. Al contrario dell'episodio su Rowe, qui non vedo dinamicità".